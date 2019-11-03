О романе диджея и певца сплетничали еще в прошлом году. Тогда Гусева и Киркоров постоянно появлялись вместе. Екатерина даже снялась в нашумевшем клипе поп-короля и Николая Баскова "Ибица".
Писали также, что Екатерина Гусева нашла общий язык с детьми Филиппа Киркорова – Аллой-Викторией и Мартином. Якобы ребятам очень нравилось, когда папина подруга у них гостила.
Но затем Филипа и Екатерину стали видеть вместе реже. Ходили слухи, что Киркоров и Гусева расстались. Их отношениям помешал напряженный рабочий график поп-короля.
Между тем пару дней назад парочку заметили в Баку, где у Филиппа был сольный концерт. Екатерина в личном "Инстаграм" опубликовала фото из солнечного города. В кадре Филипп Киркоров позирует вместе с детьми и Екатериной Гусевой на фоне местной достопримечательности.
"Это были чудесные 2 дня в невероятной стране и потрясающем городе Баку👌 Хочу сказать слова благодарности Филиппу Киркорову за возможность быть с вами и вашей семьей – это действительно очень ценно, потому что знаю как вы их любите❤ Вы лучший папа🙏 С новыми эмоциями и отличным настроением возвращаюсь из сказки в рабочие будни артиста🎧 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Екатерина.
В Сети тут же заговорили, что Филипп Киркоров вернулся к бывшей возлюбленной. Мол, между поп-королем и диджеем вновь пробежала искра.
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