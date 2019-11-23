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Бузова оторвала Батрутдинова от жаждущих внимания красоток

Тимур Батрутдинов. Фото:instagram.com/timurbatrutdinov
Комик Тимур Батрутдинов в рамках шоу "План Б" на ТНТ отправился на свидание с участницей Светланой Филией. Во время приватной встречи артист и его спутница очень сблизились. После вниманием юмориста завладела Ольга Бузова.
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Светлана и Тимур хорошо провели время вдвоем. В конце вечера Филия подарила Батрутдинову поцелуй. Интересно, что ветреный комик  ранее не сдержал чувств к другой претендентке на свое сердце Олесе Романо. 28-летняя участница шоу "План Б" тоже похитила поцелуй у Тимура.

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Тимур Тахирович Батрутдинов комедийный актер кино и телевидения

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

К слову, два выпуска назад Тимур Батрутдинов выгнал Светлану Филию из шоу. Однако в финале прошлой серии комик передумал. Артист дал девушке второй шанс.

"Ну не зря наш проект называется "План Б". Когда не срабатывает "План А", всегда есть в запасе "План Б". "Моим первым "Планом Б" на этом проекте было вернуть обратно Свету. У меня полное ощущение, что я с ней не… договорил" – обосновал свое решение Тимур Батрутдинов.

Добавим, что тем же вечером Батрутдинов встретился со всеми участницами шоу "План Б". Инициатором группового свидания стала Ольга Бузова. Поющая ведущая заявила, что соскучилась по комику: звезды давно не общались, так как были заняты поиском настоящей любви.

В самый разгар вечеринки Ольга Бузова отняла Тимура Батрутдинова у других девушек. Поющая телеведущая пригласила юмориста на танец. Решение звезды шоу "План Б" спутало карты многим участникам, которые планировали провести больше времени с главными "одиночками". Жаждущие внимания юмориста красотки очень расстроились.
23 ноября 2019, 11:09
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Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом

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