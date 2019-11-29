"Мы с ней расстались": братья Сафроновы о встречах с одной на двоих девушкой

Братья-иллюзионисты Сафроновы стали героями сегодняшнего выпуска шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Артисты рассказали, как встречались с одной и той же девушкой одновременно.

В студии телеведущего Бориса Корчевникова Андрей и Сергей Сафроновы вспомнили об ошибках молодости. Как оказалось, во времена учебы в цирковом училище они чуть не поссорились из-за прекрасной особы.

"Одна девушка флиртовала и со мной, и с Сергеем. Она, как потом выяснилось, пудрила нам головы", – поделился Андрей в эфире сегодняшнего выпуска шоу "Судьба человека".

Тем временем Сергей сделал важное дополнение, которое хорошо охарактеризовало отношения братьев в тот момент. "Я пригласил девушку на свидание. Взял с собой брата. Погуляли мы втроем по Красной площади. Начало смеркаться. И я попросил Андрея поехать со мной. Он отказался и сел в метро. Я проводил один девушку до дома. Приехал домой, а его нет дома", – сказал он.

Как оказалось, Андрей за спиной у брата договорился встретиться с красавицей. Родственника он попросту обдурил.

"Когда он вернулся домой, то прятал от меня свои блестящие радостные глаза. Я понял, что у него что-то с ней случилось", – сказал Сергей в эфире шоу "Судьба человека".

Сергей Сафронов поспешил оправдаться. Артист отметил, что о предательстве родного человека и не думал.

"Я бы так не поступил. Предать брата последнее. Я просто считал, что она флиртует со мной. Девочка оказалась ветреной. Когда мы поняли, что нам делить нечего, мы с ней расстались", – сказал иллюзионист ведущему программы "Судьба человека".