Оставленная мать оказалась беспощадной к Корчевникову

Очередным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала популярная актриса, звезда сериала "Солдаты" Наталья Гудкова. В разговоре с артисткой ведущий внезапно признался, что, когда был маленьким и спрашивал у матери об отце, та отвечала очень жестко.
Борис вырос без отца. Его воспитанием занималась мать Ирина Корчевникова. С 1973 года она работала во МХАТе имени Чехова на разных должностях, даже помогала легендарному режиссеру Олегу Ефремову. А в последние годы Корчевникова получила должность директора музея МХАТа. Кроме того, до 2019-го женщина трудилась директором Театра кукол имени Образцова.
Когда Борис был маленьким, он, не зная, кто его отец, засыпал мать вопросами. А когда спрашивал, почему папа к ним не приходит, получал жесткий ответ. "Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: "Папа ушел, потому что ты плохо себя вел", – сказал Борис Корчевников в разговоре с актрисой.
Он верил, что, если будет вести себя хорошо, отец вернется. "Меня мама так воспитывала. Я должен был вести себя лучше, чтобы папа вернулся", – признался телеведущий. Однако с отцом он встретился, только когда ему исполнилось 13 лет.
Борис узнал, что его отцом является Вячеслав Орлов, который более 30 лет был директором Театра имени Пушкина. В сентябре 2012 года он покинул пост по состоянию здоровья, став президентом театра. 13 октября 2015 года отец Бориса Корчевникова умер. Выяснилось, что у телеведущего есть сводная сестра, которая на 12 лет старше его.
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