Эффектную Настю Каменских обвинили в плагиате

Артистка побывала на вечеринке модного бренда одежды, где, судя по всему, имела оглушительный успех. Ведь для выхода в свет супруга Потапа выбрала крайне необычный наряд.
Она облачилась в воздушное платье черного цвета из фатина, выполненное в готическом стиле. Дополнили образ длинные серьги с драгоценными камнями и кружевной чокер на шее. А главное вышенкой на торте стала полупрозрачная маска, закрывающая большую половину лица. К слову, волосы Настя собрала в высокий пучок.
Накануне торжества Каменских опубликовала снимок в своем Инстаграм-аккаунте, на котором она запечатлена в своем экстравагантном аутфите. После увиденного фото мнение поклонников разделилось, сообщает Пятый канал.
Некоторым внешний вид звезды пришелся по вкусу. "Роскошная! Как всегда, собственно!", "Бесконечно красивая!", "Вау! Всегда нереальные, обалденные, суперские наряды!", – восторгались пользователи Сети.
"Очень эффектно!", – призналась фанатка.
Но другая часть подписчиков обвинила исполнительницу в плагиате. "Вот это закос под Maruv, конечно, знатный!", "Это же Maruv маска!", – возмущались злопыхатели.
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