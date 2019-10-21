Названа шокирующая причина расставания Глушко с любимой

На днях стало известно, что сын Наташи Королевой и Сергея Глушко расстался с возлюбленной, звездой скандально известного телепроекта "Дом-2" Марией Слугиной. Выяснилось, что стало причиной.

Сообщалось, что Архип и Мария разошлись из-за разницы в возрасте. Отметим, что единственному наследнику Наташи Королевой 17 лет, а его избраннице – 24 года. Однако, как рассказали в окружении Архипа, истинная причина куда более скандальная.

"У Слугиной темное прошлое. Архип лично общался с некими джентльменами, которые ее спонсировали: за секс дарили машину, абонемент в спортзал, путешествия... А парень закрывал на это глаза, потому что влюбился", – рассказала некая Светлана, представившаяся подругой пары.

По ее словам, Архип надеялся, что Мария изменится, но этого так и не произошло. "Товарищи прямым текстом говорили, что видели ее в компании мужчин постарше", – сообщила девушка. "В недвусмысленной ситуации с ней встретился друг семьи и сообщил обо всем Наташе Королевой, но Архип снова простил. Лишь когда поймал уже на откровенном вранье, у него открылись глаза", – цитирует Светлану StarHit.

Теперь Архип в поисках новой возлюбленной. "Сидит на сайтах знакомств. По-прежнему предпочитает девушек с опытом. Ровесницами никогда не интересовался. Одной его подруге было 25, другой 32… Ценит умение поддержать беседу, хочет легкости", – сообщила приятельница Глушко.

После расставания Архип удалил все фотографии и видео с бывшей возлюбленной со своей страницы в социальной сети "Инстаграм". А вот его бывшая пассия не решилась на такой радикальный шаг. В аккаунте Марии Слугиной можно увидеть снимки, на которых она запечатлена с молодым человеком и его именитыми родителями – певицей Наташей Королевой и стриптизером Сергеем Глушко.