Полина Гагарина поделилась сокровенным секретом

Оказалось, в 12-летнем возрасте исполнительница столкнулась с серьезной проблемой. Звезда рассказала, что именно в те года у нее появились волосы над верхней губой. "У меня пушок вырос", – открыто заявила Гагарина.
По словам светской львицы, ее мама всячески отрицала наличие растительности под носом у дочери. Каждый раз она убеждала наследницу, что ничего не видит. Но однажды к ним в гости приехала давняя подруга родительницы из Греции. Увидев маленькую Полину, она удивленно вытаращила глаза и прямо спросила: "У тебя усы?!".
Звезду поспешила поддержать ведущая программы "1-11" – Галич. Она заверила Полину, что в этом нет ничего страшного. Абсолютно все через это проходили в подростковом возрасте.
Отметим, по правилам игры учительница Ида задает звездному гостю и детям одиннадцать вопросов из школьной программы. На вопрос из первого класса против приглашенной знаменитости выходит отвечать первоклассник, на вопрос из второго – второклассник и так далее. Победитель получает пятерку.
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