Гагарина шокировала народ отсутствием вкуса

Звезда предстала в платье с анималистическим принтом. С помощью тонкого пояса артистка сделала акцент на тонкой талии. Дополнили экстравагантный образ колготки в сетку и остроносые ботинки с железными вставками, ремешками и шнуровкой.
"Мое волосатое платье – любовь с первого взгляда", – поделилась Полина Гагарина. Многим фанатам понравилось необычное платье знаменитости. Однако не всем оно пришлось по вкусу. Среди тех, кто разнес наряд певицы, оказалась эксперт по стилю Елена Бестави. Платье ее ужаснуло.
"Я в шоке. Это просто ужасно. Этот тот самый случай, когда человек в курсе модных трендов, но он настолько неграмотно цепляет на себя все. Между собой тут вещи вообще никак не связаны и не сочетаются", – цитирует Бестави Teleprogramma.pro. Она добавила, что под это платье абсолютно не подходят ни такие колготки, ни обувь.
Эксперт по стилю отметила, что Полина Гагарина надела платье с анималистическим принтом, который сейчас в моде. Но с таким нарядом летние колготки смотрятся неуместно, поскольку кричат о сексуальности. "Тут все выдержано в драматическом стиле, который работает неким вызовом, но при этом он настолько безграмотно выстроен, что нет ощущения гармонии", – высказалась Бестави.
По ее словам, стильным является тот образ, который хочется рассматривать. "А здесь хочется перевернуть страницу. Вкуса нет вообще", – вынесла эксперт вердикт Полине Гагариной.
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