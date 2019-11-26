Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк-Романовской

Выяснилось, что несмотря на разлад знаменитостей видели вместе на вручении премии "Лидеры мнения 2019". В целом, они даже оставили свои перипетии ради достойного выхода в свет. Тем не менее, нельзя наверняка утверждать, что они прибыли вместе, однако жюри премии сделало внезапные выводы и присудило бывшим возлюбленным награду в номинации "Пара года".
"Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская стали "Парой года". В номинации "Медиа" победил Анатолий Вассерман", – рассказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он также отметил, что список приглашенных гостей на церемонию вручения был более, чем достойным. Кроме того, эксперту удалось и лично пообщаться с Виталиной.
"Во время исполнения песни на сцене Прохором Шаляпиным, Виталина спросила, а когда же премию получу я. На это я ответил, что скорее всего в финале и раз уж Киркорова нет, то придется, видимо, мероприятие закрывать мне. Так и получилось", – в юмористическом ключе отметил Манукян.
Стоит отметить, что Вадим является постоянным экспертом "Дни.ру". Один из ведущих спикеров издания удостоился премии в номинации "Лидеры XXI века – Блогер года". Он нередко комментирует самые разнообразные скандальные ситуации, с мастерством и юмором подмечая детали того или иного инцидента.
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