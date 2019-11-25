Сияющего от счастья Шаляпина сняли в обнимку с Копенкиной после разлада с Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин поддерживает теплые отношения с бывшей избранницей. Рядом с Ларисой Копенкиной артист просто светится от счастья.
64-летняя бизнесвумен тоже выглядела очень довольной и помолодевшей возле Прохора Шаляпина. Певец так и норовил покрепче обнять Копенкину.
Для выхода в свет артист выбрал костюм-тройку светло-серого цвета и белоснежную рубашку. Его спутница же предпочла классику: черно-белые тона.
Что между Прохором Шаляпиным и Ларисой Копенкиной на самом деле, сказать сложно: чужая душа – потемки. Уважение, благодарность, дружба или нечто большее?.. Во всяком случае, то, что эта парочка друг к другу неровно дышит – видно невооруженным взглядом.
Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что у Прохора Шаляпина и его нынешней возлюбленной, пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, произошел разлад. Связано ли это как-то с появлением певца на светском мероприятии с Копенкиной – неизвестно.
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