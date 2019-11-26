"Не первой свежести": нарядившаяся Волочкова опростоволосилась перед россиянами

Накануне знаменитость разместила фотографию, на которой позирует в концертном наряде розового цвета и меховой обуви. В подписи к снимку балерина похвасталась, что получила сапоги в подарок.
"Вот такие угги я получила в подарок в день моей премьеры в Вегасе. От моего друга, музыканта Алексея. Они гармонично дополнили мой костюм. Теперь мои ножки всегда будут согреты", – похвасталась Анастасия Волочкова.
Некоторые подписчики обратили внимание, что ноги балерины украшают не угги, а унты, и поспешили указать на ошибку звезды. "Уже угги с унтами путает", "Это разве угги? Унты же!" – отметили наблюдательные комментаторы.
Другие пользователи назвали образ Анастасии Волочковой нелепым. "Отлично дополнили! Под лыжный костюм можно надеть сланцы, или под спортивный – шпильки", "Пойдет для сельской местности", "Женщина не первой свежести старается из-за всех сил", – съязвили подписчики.
Однако нашлись и те, кому необычный наряд знаменитости пришелся по вкусу. "Так шикарно даже Сергей Зверев не одевался", "Вам очень идут унты", "Оригинальные унтики, они Вам очень идут", "Настя, классно! Не хватает меховых ушек и муфты", – поддержали балерину поклонники.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!