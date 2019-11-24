Происходящее с ногами Волочковой стало шоком

Пользователи Сети убеждены, что похудевшая Волочкова продолжает корректировать свою фигуру на снимках с помощью "фотошопа". Поводом для этого стала новая публикация балерины в "Инстаграм".
На новом снимке Анастасия стоит с голыми ногами на фоне дорогой мебели в ванной комнате. В глаза бросается странная деталь: один из шкафчиков выделяется неестественной кривизной.
"Настя, внесите корректировку на фото. Дверца от мебели поехала. Около ваших ног", – написал один из подписчиков. Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем. Тот, кто видел ее вживую, убедился, что Анастасия может похвастаться точеной фигурой и худыми ногами.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова разместила в своем "Инстаграм" фото, на котором позирует в хамаме – турецкой бане, которая оборудована на территории ее роскошного особняка. Примечательно, что Анастасия была на снимке черная с головы до ног.
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