Волочкова без лифчика покалечилась в неожиданном месте

Анастасия Волочкова совсем не жалеет себя. Мало того. что скандально известная балерина почти перестала есть, чтобы якобы похудеть для нового любовника, так еще и умудрилась травмироваться в совершенно неподходящем месте.

Анастасия Волочкова постоянна в своих предпочтениях. Уже много лет балерина регулярно окунается в ледяную купель, которая находится во дворе ее особняка. Обычно артистка предпочитает окунаться вечером. Таким образом Настя избавляется от негатива, накопленного за день. Волочкова, независимо от погоды за окном, смело проходит по дорожке, скидывает одежду и, поломав топориком ледяную корочку, прыгает с головой в воду.

На этом даже смотреть холодно, а балерина умудряется не только побултыхаться в ледяной воде с банным веничком, но и записать видео для многочисленных фанатов. Частенько в этот момент на артистке не бывает верха от купальника. В такие моменты свои аппетитные перси горячая Анастасия предпочитает прикрывать роскошным веником или еловыми ветками.

Но не обходится и без неприятностей. Так, в свой последний заплыв Волочкова покалечилась. Она показала полученную травму в "Сторис" у себя в инстаграм-аккаунте. "И все же я порезалась о льдины в купели своей", – пожаловалась Анастасия. Балерина продемонстрировала рану на боку. И лишний раз показала эффектную фигуру.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на публикацию. Фанаты поддержали балерину, отметив ее великолепную форму. А некоторые признались, что с нетерпением ждут, когда Анастасия отправится в отпуск, где во всем великолепии смогла бы похвастаться изменившейся к лучшему фигурой.

Артистка не скрывает своего секрета похудения. Она не только много и регулярно занимается в зале, но и очень мало ест. В рацион Анастасии Волочковой входят всяческая зелень, острый суп том ям и специальный напиток, настоенный на имбире и меде. Однако балерина подчеркнула, что такое питание подходит далеко не всем.