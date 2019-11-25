Волочкова без лифчика покалечилась в неожиданном месте

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Понедельник 25 ноября
Лента новостей
10:40
Авиарейсы из Москвы в Хельсинки отменили из-за забастовки
10:37
Известный футболист разделся вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы (видео)
10:09
Медики назвали пять симптомов недостатка "солнечного" витамина
09:50
Москвичей предупредили о резком понижении давления
09:20
Дворники устроили драку в центре Москвы
09:03
Жуткие кадры: гимнастка сорвалась с большой высоты во время представления
08:59
Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить самого важного
07:56
Первая женщина-ректор СПбГУ умерла от рака
06:35
"Уже не поможет": забитого Порошенко лишили главной надежды
05:42
"Врач сказал – хорош": Шнуров пожаловался на проблемы со здоровьем
02:35
"Я рыдаю": Ковальчук довела россиян до слез своими откровениями
23:10
"В единый кулак": Пригожин нашел жесткую управу на обидчиков Лепса
20:19
Похотливый Линдеманн набросился на Лободу
18:21
Скончался прославленный российский профессор
18:09
Умер исполнивший более 40 ролей в кино народный артист
17:36
Алибасов ошарашил словами о браке с Ротару
16:43
Потерявшие деньги россияне в бешенстве из-за ветреной Бузовой
16:08
Происходящее с ногами Волочковой стало шоком
15:19
Зеленскому сообщили о завершении президентства из-за омерзительного события
15:06
"Иди отсюда!": обласканный Басков послал Светлакова куда подальше
14:25
"Ее любят везде": оскандалившаяся Ротару нашла в России защитника
14:15
Стало известно о потере Виктории Бони
13:26
"Обделен с рождения": Семенович высказалась о сыне Шепелева
13:19
Пилот "Аэрофлота" умер сразу после экстренной посадки самолета
12:46
"Сюрприз!": Плющенко променял Рудковскую на телку
12:19
"Не трогайте Йосю": замотанный Пригожин заснул на глазах у публики
11:43
Символ новой любви: Лорак показала татуировку на интимном месте
11:37
"Вы меня задолбали!": Гузеева взорвалась из-за назойливых поклонников
11:08
"Нельзя столько жрать": Галкин и Пугачева сорвались в ресторане
10:22
"Не очень хорошо хлопали": капризная Вайкуле оплевала поклонников со сцены
10:21
Чернышев серьезно пострадал: помощница Заворотнюк сделала срочное заявление
08:03
Зеленский принял роковое решение для Украины
08:00
"Все пороки ее жизни налицо!": россияне жестко опустили постаревшую Андрейченко
08:00
Решетова решила увезти сына подальше от России
04:02
Найден идеальный способ повысить самооценку
02:02
Упрямой Маркл указали на ее место
00:05
Известная актриса скончалась в Испании
22:00
"Опять в трусах все спрятала?": оскандалившаяся Бочкарева возбудила пикантным фото
20:00
"Будто время стоит на месте": 68-летняя Ирина Алферова поразила красотой
18:00
Свидетель эскортного прошлого российских знаменитостей заговорил
17:17
Брежнева легла под капельницу после слухов о разводе
15:58
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
15:52
Любопытный Лукашенко попробовал девушек в Витебске
15:09
"Маленький мой": Киркоров публично поцеловал красавца Лазарева
14:25
Россиянам предложили проучить ушлую Ротару
14:11
"Водку и ствол в студию": Самбурскую высмеяли за новое увлечение
13:52
Это все Вайкуле: Пугачева оправдалась за высмеивание Лель
12:47
"Роковая красотка": Старшенбаум прикрыла обнаженную грудь
11:58
Зеленского пообещали лишить мужского достоинства и сослать в Ростов
11:49
Источающая пар Волочкова порубила любимую купель топором
11:09
Бузова оторвала Батрутдинова от жаждущих внимания красоток
10:26
Гагарина пристыдила Нагиева за разврат в эфире Первого канала
08:03
"Внезапно скончается": названа главная опасность для Лукашенко
06:28
Мать Юлии Началовой со слезами на глазах обратилась к народу
04:19
Шоу "Голос" 2019: команда Константина Меладзе
02:10
Знаменитый актер спас жизнь беспечному Ди Каприо
00:19
Шоу "Голос" 2019: команда Полины Гагариной
23:01
Пришел срок: Исаева прервала вынужденное молчание о наследии Началовой
21:55
Удаливший фото онкобольной Заворотнюк Чернышев заставил думать о страшном
21:50
"Ненавидит Путина": раскрыт страшный секрет Лукашенко
21:44
Откровения Седоковой вызвали ажиотаж
21:20
Сын требует 30 миллионов: вокруг жуткой смерти Дмитрия Марьянова не утихают страсти
21:12
Располневшая Кардашьян не влезает в любимый наряд
21:02
Житель Иркутской области ударил бывшую ножом и оставил умирать в лесу
20:48
"Ох, ты ж, мать честная!": голая Волочкова почернела от грязи
20:37
"Тотальная согласованность": Зеленский спасает проворовавшегося Порошенко
20:31
Создатель кинотеатра "Соловей" пообещал его возродить
20:15
"Стыдно об этом вспоминать": Подольская рассказала о грехах молодости
20:07
На Скабееву накинулись с грязной руганью
19:53
Соловьев вступился за бойца "Альфы" после скандального фильма Дудя
19:45
Ради денег: бывшая и нынешняя любовницы Тимати высказались о сотрудничестве
19:44
На МЦК произошел сбой
19:19
В Коми задержанный мужчина собирался застрелить полицейских
19:15
Развенчаны мифы о вреде кофе для сердца
18:39
"Бухать и веселиться нечего": забравшемуся на мемориал Виторгану устроили выволочку
18:30
Доронина бросилась к Путину с мольбой о помощи
18:15
Под Челябинском мать 11 лет держала детей взаперти
18:14
"Безнаказанность развращает": Украинцы забросали Макрона и Меркель угрозами
18:10
Вице-президент Лукашенко: названы условия присоединения Белоруссии к России
18:03
"Такие порванные и уродские": у перекроившей грудь звезды шоу "Дом-2" разошлись швы
18:01
Под Петербургом полиция закрыла крупную нарколабораторию
17:55
Оторвалось шасси: видео экстренно севшего Boeing попало в Сеть
17:49
В Петербурге тренера по настольному теннису обвинили в педофилии
17:46
В Новосибирске школьница попала в больницу с сотрясением после ссоры с одноклассницей
17:41
"Под мои глаза": бесстыжая Гузеева показала синие трусы на шоу "Давай поженимся!"
17:29
Совет на выходные
17:28
Во Владивостоке женщина выбросила в окно младенца
17:24
Открытость и доступность: эксперт похвалил "ЕР" за работу с людьми
17:16
Житель Подмосковья убил девушку в порыве ревности
17:11
Закончит в доме престарелых: Сябитова вынесла Собчак суровый приговор
17:02
Пугачева покатилась со смеху от упоминания о похищенной Лель
17:01
Тотьмянина не могла найти себе места из-за рака
16:40
Путин предупредил россиян о растущей военной угрозе
16:37
Любил БДСМ: в Петербурге найден мертвым одетый в женское белье пенсионер
16:33
40 миллионов долларов: Шура созрел для покупки квартиры
16:08
Малышева раскрыла первые признаки болезни Фриске и Заворотнюк
15:54
В Зауралье пенсионер спрятал тело убитой жены в кладовке
15:41
На какие болезни указывает боль в пояснице
15:41
Как живет переехавшая в Лондон Боня
15:32
Под Москвой из-за прорыва трубы припаркованный автомобиль превратился в ледяную глыбу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Внезапно скончается": названа главная опасность для Лукашенко
Гагарина пристыдила Нагиева за разврат в эфире Первого канала
Бузова оторвала Батрутдинова от жаждущих внимания красоток
Источающая пар Волочкова порубила любимую купель топором
Зеленского пообещали лишить мужского достоинства и сослать в Ростов
Найден идеальный способ повысить самооценку
Шоу-бизнес

Волочкова без лифчика покалечилась в неожиданном месте

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова совсем не жалеет себя. Мало того. что скандально известная балерина почти перестала есть, чтобы якобы похудеть для нового любовника, так еще и умудрилась травмироваться в совершенно неподходящем месте.
прочитано 491 раз

Анастасия Волочкова постоянна в своих предпочтениях. Уже много лет балерина регулярно окунается в ледяную купель, которая находится во дворе ее особняка. Обычно артистка предпочитает окунаться вечером. Таким образом Настя избавляется от негатива, накопленного за день. Волочкова, независимо от погоды за окном, смело проходит по дорожке, скидывает одежду и, поломав топориком ледяную корочку, прыгает с головой в воду.

ПО ТЕМЕ

Источающая пар Волочкова порубила любимую купель топором

"Ох, ты ж, мать честная!": голая Волочкова почернела от грязи

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На этом даже смотреть холодно, а балерина умудряется не только побултыхаться в ледяной воде с банным веничком, но и записать видео для многочисленных фанатов. Частенько в этот момент на артистке не бывает верха от купальника. В такие моменты свои аппетитные перси горячая Анастасия предпочитает прикрывать роскошным веником или еловыми ветками.

Но не обходится и без неприятностей. Так, в свой последний заплыв Волочкова покалечилась. Она показала полученную травму в "Сторис" у себя в инстаграм-аккаунте. "И все же я порезалась о льдины в купели своей", – пожаловалась Анастасия. Балерина продемонстрировала рану на боку. И лишний раз показала эффектную фигуру.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на публикацию. Фанаты поддержали балерину, отметив ее великолепную форму. А некоторые признались, что с нетерпением ждут, когда Анастасия отправится в отпуск, где во всем великолепии смогла бы похвастаться изменившейся к лучшему фигурой.

Артистка не скрывает своего секрета похудения. Она не только много и регулярно занимается в зале, но и очень мало ест. В рацион Анастасии Волочковой входят всяческая зелень, острый суп том ям и специальный напиток, настоенный на имбире и меде. Однако балерина подчеркнула, что такое питание подходит далеко не всем.

Автор: 25 ноября 2019, 10:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Аришенька, мне так плохо!": обессиленная Волочкова расплакалась на плече у дочери

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Молодец 👍
1

Популярные темы форума

Политика

"Уже не поможет": забитого Порошенко лишили главной надежды
Зеленский принял роковое решение для Украины
Любопытный Лукашенко попробовал девушек в Витебске
"Безнаказанность развращает": Украинцы забросали Макрона и Меркель угрозами

Шоу-бизнес

Волочкова без лифчика покалечилась в неожиданном месте
Пресняков возмущен проверкой на наркозависимость
Выходка Батрутдинова на шоу "План Б" стала сенсацией
Дочь показала Заворотнюк и поздравила с важной датой

Проишествия

Оторвалось шасси: видео экстренно севшего Boeing попало в Сеть
Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя
Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Известный музыкант и актер умер на 58-м году жизни
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Чернышев серьезно пострадал: помощница Заворотнюк сделала срочное заявление

Продолжение нашумевшего инцидента
Общество

Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить самого важного

Монаршие особы оказались в затруднительном положении
Шоу-бизнес

"Вы меня задолбали!": Гузеева взорвалась из-за назойливых поклонников

Телеведущая резко высказалась
Шоу-бизнес

Крутой оправдался за провал на "Евровидении"

Композитор уверен: ничего страшного не случилось

Гороскоп

Совет на выходные
Как завоевать мужчину-Скорпиона
Гороскоп на неделю
Что дарить на Новый год 2020

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тотьмянина не могла найти себе места из-за рака
"Дом не купить": Туктамышева раскрыла доходы фигуристов
"Пошел спад": Загитова откровенно о жутком провале
"Наложили несколько швов": Овечкин отправил шайбу прямиком в лицо судьи (видео)

Регионы

Ездить опасно? Раскрыто слабое место Крымского моста
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru