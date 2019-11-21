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"Узнает о беременности": сделано шокирующее заявление о переменах в жизни Шаляпина

Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Личная жизнь Прохора Шаляпига вновь оказалась в центре внимания общественности. Однако шокирующим переменам в судьбе артиста только предстоит наступить, считает эксперт.
прочитано 428 раз

Самый необычный мужчина нашего шоу-бизнеса, который известен больше как светский персонаж, нежели как певец. "Но в этом-то и заключается его основной талант, – говорит ясновидящая  Наталья Копнева. – Свой День рождения Прохор Шаляпин начнет с воспоминаний. Сейчас певец находится в состоянии душевного кризиса: он решил пересмотреть свою жизнь и, возможно, более серьезно подойти к ней. Весь этот пиар вокруг его персоны не более, чем мыльный пузырь, благодаря которому он может зарабатывать. Но его предназначение в пении, а не только в тусовках. Вот об этом он и будет мыслить".

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Декабрь месяц стратегий и принятия решений. Вряд ли в этот период у Прохора получится активно зарабатывать, но, как и для любого другого артиста, это месяц будет для него вполне удачным. "Какая-то дама из прошлой жизни даст о себе знать, но тут его ждут только разговоры и чаепития и ничего более", – заглянула в будущее гадалка.

В январе ему захочется все изменить. Это касается и работы, и личной жизни. Шаляпин будет продолжать находиться на этапе переосмысления своей жизни. Ему будет казаться, что он ничего не может сделать, что все у него идет кувырком, что он запутался в информационном поле, и вся эта жизнь его раздражает. И февраль станет месяцем перемен.

"Он узнает о беременности какой-то дамы и воспримет данную ситуацию близко к сердцу: будет парить на крыльях счастья. Не могу сказать, что вся эта феерия будет длиться долго. В марте его начнут одолевать сомнения, а к апрелю Шаляпин впадет в глубокую депрессию. Со всех сторон будут твердить, что ребенок не его, он сначала будет бороться с этой информацией, а потом сомнения возьмут верх и он полностью уйдет в себя. К маю он соберется с мыслями. За это время артист потеряет много денег и нервов из-за переживаний. В результате не сможет работать полноценно", -  предсказывает Копнева.

В июне нахлынувший стресс может серьезно повредить его здоровью: Прохору придется пройти лечение. Зато он сможет стабилизировать свое финансовое положение. После таких сложных месяцев ему захочется работать, но тут на сцену выйдут его конкуренты и недоброжелатели. Вокруг начнутся новые сплетни и кривотолки. Шаляпину снова придется бороться с ними. "К августу он придет с победой и с новыми отношениями. Наконец-то встретит настоящую любовь. Он познакомится с женщиной очень властной, самодостаточной и умной. И просто растворится в отношениях с ней. Начнутся месяцы счастья. К сентябрю Прохор будет все больше погружаться в чувства и начнет думать, как поступить. Прошлые отношения, беременность и скандалы с одной стороны и новая любовь – с другой. Шоумен снова начнет переживать и печалиться. Будет метаться между двух огней, – продолжает ясновидящая. – В октябре, скорее всего, у него наступит буря эмоций и страстей. Чувства захлестнут, и он будет просто на седьмом небе от счастья. Но выбор сделать он так и не сможет – на сцену выйдет третья дама. Год он проведет в окружении роковых красоток. Его ждет новый выгодный контракт, который поможет восстановить его финансовое положение уже в новом году его жизни".

21 ноября 2019, 06:34
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От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Смешные гадатели огого как разнесли. А вы лучше скажите нужна ли прохору женщина
Вот ты и спалилась по по-чёрному.
1

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