"Это глупая ложь": родившая экс-любовница Шаляпина взорвалась после съемок у Шепелева

Экс-возлюбленная певца Прохора Шаляпина заявила, что на шоу Дмитрия Шепелева ее оболгали. Татьяне Гудзевой пришлось оправдываться после выхода в эфир Первого канала программы "На самом деле".

Сегодня, 21 ноября, Татьяна Гудзева опубликовала в личном "Инстаграм" внушительных размеров пост. Экс-зазноба Шаляпина написала, что эксперты и ведущий программы Дмитрий Шепелев пропускали мимо ушей ее доводы. Более того, на записи шоу ее бездоказательно обвинили в подделке первого ДНК-теста, который говорил от отцовстве Прохора.

Особо Гудзеву возмутило появление на съемочной площадке человека в маске. Мужчина, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что Татьяна родила не от певца, а от племянника одного высокопоставленного чиновника. Мол, экс-подруга Шаляпина по каким-то причинам вынуждена скрывать эти отношения.

"Человек в маске, вообще неизвестно кто, все что он говорил🙅🏼‍♀️ выдумано и доказательств никаких не предъявлено, потому что их нет🤷🏼‍♀️у меня все в камерах📹от двора до квартиры, и кроме приходящего Прохора на видеозаписях никого больше нет! Почему адвокат не показал ни одного фото о которых говорили?? Да потому что это глупая ложь 😡И для кого эта ложь выгодна и кто его привел, можно тоже легко догадаться💁🏼‍♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", - взорвалась бывшая зазноба Прохора Шаляпина.

Также Татьяна сообщила, что помешала Прохору сделать повторный ДНК-тест на определение отцовства. Якобы, она проследила, как Шаляпин спрятал в карман пальто соску с образцом слюны ребенка, а после, воспользовавшись удобным моментом, поменяла пустышку на другую, абсолютно новую. Вторая экспертиза, которая доказала, что отец мальчика не Прохор, по словам Татьяны, не может быть достоверной.

"☝🏻никакого ДНК на соске, которую взял Прохор, не было и быть не могло, так как я положила другую намеренно, и я говорила ему, что приходить ко мне для забора материала за спиной, я не позволю. Но почему то этот момент ведущими в передаче был просто пропущен мимо ушей и еще сказали 😡что это ложь🤦🏼‍♀️, так как им было не выгодно это признать, а по каким причинам– стоит только догадываться💁🏼‍♀️", – поведала экс-возлюбленная Прохора Шаляпина.