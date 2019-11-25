Алла Пугачева показала скрытые таланты

Видеороликом поделилась наследница певицы в своем "Инстаграме". В свои 70 лет артистка решила продемонстрировать талант в качестве визажиста. Примадонна взяла в руки кисть для теней, чтобы помочь 48-летней дочери с вечерним макияжем.
По словам Орбакайте, Алла Пугачева может сделать все что угодно. Весь процесс был запечатлен на камеру. Без внимания видео не осталось. В частности, на него отреагировала певица Анита Цой.
Знаменитость восхитилась скрытыми талантами Аллы Пугачевой. "Одним словом — мама!", – обратилась к исполнительнице Цой, по достоинству оценив старания певицы.
Напомним, ранее в студии ток-шоу "Сегодня вечером" на Первом канале Алла Пугачева рассказывала, что, еще будучи подростком, ее старшая дочь Кристина примеряла некоторые наряды из ее гардероба. Теперь же ее шляпки и платки пользуются популярностью у маленькой наследницы Лизы.
Как писали "Дни.ру", этим летом Алла Пугачева вместе с семьей отдыхала в Юрмале. В Латвии с дочкой Клавдией побывала и Кристина Орбакайте. Внучка Примадонны дружит с младшими детьми звездной бабушки. Однако из-за учебы и балета девочка может навещать Гарри и Лизу лишь на каникулах.
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