Это все Вайкуле: Пугачева оправдалась за высмеивание Лель

Алла Пугачева провела вечер с давней подругой певицей Лаймой Вайкуле в ресторане. Примадонну сопровождал молодой муж Максим Галкин. В процессе трапезы королева российской сцены решила записать для поклонников видео. Кадры опубликовали в инстаграм-аккаунте Галкина.
Алла Борисовна рассказала, что это не она смеялась над шуткой про Катю Лель. На распространившемся в Сети ролике слышен хохот ее приятельницы – Лаймы Вайкуле. "Это был не мой смех", – сказала звезда.
"Это я, я, я. Это же надо такое летело в небе", – поддержала Аллу Пугачеву латвийская исполнительница. Интересно, что после этого Алла Борисовна обмолвилась, мол, тоже смеялась над остротой про Лель, однако делала это беззвучно.
Напомним, накануне Максим Галкин опубликовал в личном микроблоге забавную запись. Рядом с небоскребами Москва-Сити комик заметил в небе белые конденсационные следы от неких летательных аппаратов. Супруг Аллы Пугачевой пошутил, что это НЛО, поэтому необходимо срочно звонить Кате Лель. После этого на заднем плане раздался смех. Журналисты и обыватели решили, что это голос Примадонны.
Добавим, что певица Катя Лель в начале 2019 года рассказала, что контактировала с представителями внеземных цивилизаций. Якобы много лет назад ее похитили инопланетяне. Пришельцы забрали у нее часть зубов. Сейчас, по словам артистки, она часто контактирует с НЛО.
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