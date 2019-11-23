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Это все Вайкуле: Пугачева оправдалась за высмеивание Лель

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева оправдалась за шутку над певицей Катей Лель. Артистка заявила, что журналисты и поклонники все неправильно поняли.
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Алла Пугачева провела вечер с давней подругой певицей Лаймой Вайкуле в ресторане. Примадонну сопровождал молодой муж Максим Галкин. В процессе трапезы королева российской сцены решила записать для поклонников видео. Кадры опубликовали в инстаграм-аккаунте Галкина.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Алла Борисовна рассказала, что это не она смеялась над шуткой про Катю Лель. На распространившемся в Сети ролике слышен хохот ее приятельницы – Лаймы Вайкуле. "Это был не мой смех", – сказала звезда. 

"Это я, я, я. Это же надо такое летело в небе", – поддержала Аллу Пугачеву латвийская исполнительница. Интересно, что после этого Алла Борисовна обмолвилась, мол, тоже смеялась над остротой про Лель, однако делала это беззвучно.

Напомним, накануне Максим Галкин опубликовал в личном микроблоге забавную запись. Рядом с небоскребами Москва-Сити комик заметил в небе белые конденсационные следы от неких летательных аппаратов. Супруг Аллы Пугачевой пошутил, что это НЛО, поэтому необходимо срочно звонить Кате Лель. После этого на заднем плане раздался смех. Журналисты и обыватели решили, что это голос Примадонны.

Добавим, что певица Катя Лель в начале 2019 года рассказала, что контактировала с представителями внеземных цивилизаций. Якобы много лет назад ее похитили инопланетяне. Пришельцы забрали у нее часть зубов. Сейчас, по словам артистки, она часто контактирует с НЛО.

23 ноября 2019, 13:52
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А что делает в Москве "европейка, нам нельзя в Крым" Вайкуле? Пела бы себе по латышким хуторам. Или там не хотят уже давно ее слушать, да и платить нечем? Достали уже, лезут в Россию всякие Лаймы, Ротару!!!
Гость
Ответить
А на учёте состоит та самая Катя лель? Или её лечат те самые инопланетяне?
1

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