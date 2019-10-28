Сильно изменившаяся Дана Борисова устроила переполох

43-летняя телеведущая вместе с дочерью Полиной побывали на премьере мультфильма "Дитя погоды" в столичном кинотеатре "Октябрь". Дана Борисова поделилась снимками с семейного культпохода в своем "Инстаграм".



Судя по всему, после громких скандалов с наследницей отношения в семье стали налаживаться. "Начались каникулы! Побывали на премьере мультика "Дитя погоды". Аниме – это, конечно, не особенно мое, но хоть полюбовалась на Токио. Особенно поразил финал мультика, все шло к тому, что все умрут, а вот и нет, все закончилось прекрасно", – поделилась впечатлениями знаменитость.

Для выхода на публику Дана Борисова выбрала строгий, выдержанный, но в то же время женственный образ в темных тонах. Фолловеров привлек внешний вид телеведущей, и они разделились на два лагеря. Одни отметили, что теледива выглядит все краше, восстанавливаясь после долгой истории с наркозависимостью. Другие обвинили звезду в злоупотреблении косметическими процедурами.

Многие отметили, что Дана Борисова стала почти неузнаваемой. "А кто это? Похожа на Борисову, но лицо не ее", "Что-то с лицом перебор, не похожа на себя", "Совсем становится на себя непохожей. Грустно", – высказались критически настроенные подписчики.

"Красивая прическа, и ты красотка", "Само очарование", "Куколка!", "Симпатяшка!" – одарили комплиментами Дану Борисову поклонники. К слову, премьера мультика собрала множество звездных гостей. Среди них были Лариса Вербицкая, Нонна Гришаева с дочерью Анастасией, Никита Киоссе и другие знаменитости.