Источающая пар Волочкова порубила любимую купель топором

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова дождалась первых морозов. Танцовщица рада возможности нырнуть в по-настоящему ледяную воду.

Знаменитость опубликовала в "Инстаграм" короткое видео, на котором она, попарившись баньке, пытается окунуться в любимую купель, установленную во дворе ее роскошного особняка. Отметим, что кадры с купанием голой отставной примы в бочке с холодной водой для ее поклонников и недоброжелателей дело привычное, ведь танцовщица часто выкладывает в Сеть записи и снимки, на которых делает водные процедуры. Однако на этот раз погружению Анастасии Волочковой предшествовал забавный момент.

Дело в том, что минусовая температура на улице создала на поверхности воды достаточно толстый слой льда. Экс-приме Большого театра пришлось идти за топором. После в одном полотенце источающая пар знаменитость порубила содержимое бочки.

"Ледяная купель Волочковой", – кратко подписала видеозапись балерина.

Отметим, что подписчики Анастасии Волочковой не могли не прокомментировать увиденное. Звезде оставили тысячу разноплановых комментариев.

"Мужика что ли в доме нет? Сама топором работает. Итак еле живая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не женское это дело -лед рубить ☝🏻😉", "А почему вырезан момент как она залазиет в эту купель😮", "А **** не застудится??🤦🤦, Кормилица😂😂", "Она робот или пришелец", "Отморозишь себе кое-что Анастасия. Берегите себя", "В лесу раздавался топор дровосека. Нет, это Анастасия Волочкова лед в купели рубит...😊", – смеялись поклонники Анастасии Волочковой.