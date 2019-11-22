"Ох, ты ж, мать честная!": голая Волочкова почернела от грязи

В микроблог танцовщица выложила свежее фото. Анастасия Волочкова позирует в хаммаме – турецкой бане, которая оборудована на территории ее роскошного особняка.
Абсолютно голая звезда расположилась на массажном столе в поперечном шпагате. Она прикрыла пышную грудь ладонями. Интересно, что Анастасия черная с головы до ног.
"К счастью, кроме лечебной грязи, подаренной мне в день премьеры, никакая другая грязь ко мне не прилипает.👍 А лишь остается в руках тех, кто пытается ее в меня бросить или облить ею😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – подписала фото Анастасия Волочкова.
Большинство интернет-обывателей снимок рассмешил. Звезду, которая не намазала грязью только глаза и зону вокруг них, многие сравнили с ниндзя. Были и те, кто посчитал, что похудевшая балерина похожа на привидение, танцовщицу называли также женщиной-кошкой.
"😂😂😂 *** чуть сердце от испуга не остановилось", "Ну Волочкова , ну умеешь же ты настроение поднять 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Мамуля, совсем заработались 🤣", "Настя-Ниндзя 🤣🤣👍👍", "Это ж надо было так рассмешить 😂", "Честное слова, ужас. Кошмар на улице Вязов и разрыв сердца. 🤣", "Ох ты ж мать честная!!😲 На дай бог такое ночью приснится!!!😵😵😵", "Женщина кошка 🐆", "Человек-паук", "Ай да Настя! Ай да мастерица на безумный треш 😆🔥!", "Настюшка-худое привидение😂", – рассуждали под снимком Анастасии Волочковой комментаторы.
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