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Крутой оправдался за позорный провал на "Евровидении"

Игорь Крутой. Фото: www.globallookpress.com
Не так давно состоялся финал детского конкурса "Евровидение". Первое место досталось Польше, второе – Казахстану. Россияне оказались на 13-м. Композитор Игорь Крутой оправдался за провал своих подопечных.
прочитано 599 раз

Российские участники исполнили на конкурсе песню A time for us. Ребята признались, что пели о мире и дружбе, о том, как важно сохранить хрупкое равновесие, чтобы не случилось катастрофы. Жюри и аудитория конкурса не оценили старания учеников Игоря Крутого – Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака. 

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 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Тем не менее композитор не считает, что произошло что-то страшное или непоправимое. По его словам, ребята выступили более чем достойно и приложили все усилия для того, чтобы победить. Однако имел место фактор политических отношений, который мог омрачить выступление российского дуэта. Игорь выразил надежду, что отношение к России не повлияло на оценку участников.

"Я смотрел финал и могу сказать, что Таня и Денберел достойно выступили. С учетом политики вообще было сложно предвидеть, какое место кто займет. Но все страны молодцы. Я же надеюсь, что за финалом следили люди, которые выше политических взаимоотношений", – высказалась знаменитость в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Он выразил надежду, что голосование велось не по принципу того, кто какую страну представлял на конкурсе. Композитор уточнил, что, несмотря на проигрыш, ребят ждут новые проекты и открытия. Они прилетят в Россию 25 ноября и вернутся к учебе в школе и занятиям в Академии Игоря Крутого.

"Они голосовали по эмоциям, чувствам, по справедливости. А жизнь продолжается. Уверен, наших ребят ждут другие победы и другие вершины. Мы гордимся Таней и Денберелом и желаем успехов", – подытожила знаменитость.

Автор: 25 ноября 2019, 08:28
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кошмарное выступление, они совершенно не умеют петь в живую. За какие заслуги их послали на конкурс, непонятно.
Гость
Ответить
Рептилоидные ввыыббблляддкккки - россиянцы(засранцы)не принимаются Европейским сообществом!
1

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