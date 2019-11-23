Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд

В Сети появился занятный ролик. В кадре за столом сидят российские знаменитости. Певица Жасмин, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев и Игорь Крутой внимательно слушают Николая Баскова.
"Ну, это все, Господи", – говорит "натуральный блондин", а после замечает, что его снимают. "Игорь, ну ты нормальный вообще?" – обращается Басков к направившему на него камеру Крутому.
Певец попытался отобрать телефон у композитора. Становится ясно, что за смартфон идет борьба, слышатся испуганные крики артисток.
Когда Крутой и Басков оказываются на кафельном полу, снимать их начинает уже Сергей Лазарев. "Да я тебе новый подарю, новый подарю!" – вопит Николай вырываясь из цепких рук Игоря Яковлевича. Возможно в драке "натуральный блондин" разбил телефон музыканта.
"Уйди отсюда, еще один...!" – встает Николай Басков и бросается на "папарацци" Сергея Лазарева. За кадром хохочут свидетели происшествия.
Отметим, что ролик опубликовал в Сети сам Игорь Крутой. Композитор выложил его в личном "Инстаграм". "Хотите увидеть с чего начиналась и чем закончилась минская "потасовка"?"– заинтриговал он народ. Такими же кадрами поделился и Сергей Лазарев с подписью и хештегом "дружба в шоу-бизнесе": "Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске. Шок!".
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