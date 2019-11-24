Иосиф Пригожин заснул на глазах у публики

Первые выходные за долгое время звездная пара провела во Франции. Иосиф Пригожин так устал от работы, что заснул прямо за столом.
На кадрах, которые Валерия разместила в своем микроблоге в "Инстаграме", продюсер дремлет, прижавшись щекой к руке. В этот момент исполнительница разглядывает блюда и необычный чай, которые им принесли. Иосиф Пригожин открыл глаза, когда официант принес десерт.
"С добрым утром", – пошутила Валерия. "Первые выходные за два месяца, решили провести их в Провансе с детьми. За ужином Йося заснул, не дождавшись десерта, который входил в дегустационное меню. Может, не надо было будить?", – подписала жена Иосифа Пригожина видео.
Подписчики живот отреагировали на публикацию. Семейные кадры растрогали большинство из них. "Не трогайте Йосю. Устал и видит сны",. "Бедный, я думала, он вообще не спит, всегда на связи", "Лера, заездили Йосика, бедненький", "Такой милый, сонный Йося", "Ну конечно, не спал человек два месяца… Какой тут десерт…", "Милота", – высказались фолловеры.
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