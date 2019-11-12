"Валерия заболела": Иосиф Пригожин выступил с заявлением

Иосиф Пригожин откровенно рассказал о браке с певицей Валерией. Музыкальный продюсер пояснил, почему у них нет общих детей, и признался, что артистка больше не хочет рожать.

Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже 15 лет. Их пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. "У нас чувства с годами не притупляются. Мы не просто муж и жена. За это время мы стали настоящей семьей. Озабоченность "нижнего этажа" существует в юном возрасте. Конечно, есть и сейчас, но выражается в другой форме", – признался музыкальный продюсер.

Он пояснил, что стремился встретить человека, с которым сможет создать многолетние отношения. "Для меня всегда стоял вопрос: "Ты ищешь секс-партнера или друга по жизни?" Справлять нужду можно где угодно. А вот найти человека, с которым ты пойдешь по жизни, с которым есть о чем поговорить, общая философия, очень трудно. Смысл мне искать что-то другое, если все устраивает? Поэтому я уже давно не в поиске", – заключил Пригожин.

Артистка так и не смогла подарить супругу ребенка. Он уточнил: "Валерия была беременна, но в силу определенных обстоятельств не смогла выносить ребенка. Она заболела". Теперь, по признанию продюсера, они уже ничего не загадывают. "Она не хочет больше детей, а я хочу. Но в этом вопросе должно быть желание двух людей", – отметил муж Валерии.

О суррогатном материнстве, по словам Иосифа Пригожина, и речи не идет. "Это нужно тем, у кого нет детей. А у нас их на двоих шестеро. Моему старшему сыну – 30 лет, младшей дочке – 20. Я всю свою сознательную жизнь воспитывал детей. А пожить для себя когда-то надо? Вот сейчас настало это время, и мы им наслаждаемся", – цитирует продюсера "Собеседник".