Русская Кардашьян потрясла пятой точкой на камеру

Модель не устает эпатировать общественность. На этот раз Анастасия отправилась в ресторан в черном облегающем наряде, чтобы устроить жаркие танцы.
Как сообщает Пятый канал, "зажигать" начала подруга популярного блогера. Вскоре к эротичным танцам присоединилась и сама Квитко. Она исполнила тверк и потрясла своей пятой точкой на камеру. Ролик привлек внимание многочисленных поклонников девушки.
Оператор выбрал наиболее удачный ракурс. Облегающие черные легинсы как нельзя лучше подчеркнули ее роскошные формы. Видео буквально взорвало социальную сеть "Инстаграм". Подписчики принялись наперебой нахваливать знаменитость.
Многие отметили, что модель выглядит сногсшибательно. Русская Кардашьян часто публикует откровенные фотографии, вызывая у одних зависть, у других восторг.
"Просто бомба!", "Великолепно!", "Посмотрела ваш танец в сторис: это огонь!", "Вы выглядите удивительно! С любовью из Норвегии", "Вы выглядите потрясающе, и вы так красивы в этом костюме", "Милейший пирожок", "Вау-у-у-у-у секси персик!!!", "Любимая моя Настенька, как же ты сексуальна, шикарна и стройна. Я люблю тебя, милая моя девочка!!!" – написали восторженные подписчики.
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