Меган Маркл и принц Гарри стали изгоями

Стало известно, что монаршие особы все больше отдаляются от герцога и герцогини Сассекских. Ситуация подходит к критической отметке, усугубляясь с каждым днем. "Никто в королевской семье не переписывается и не общается с принцем Гарри и Меган Маркл", – поведал инсайдер.
Сразу несколько источников отметили, что все намного хуже, чем кажется. Разлад Кейт и Уильяма с Меган и Гарри крайне серьезный.
"Между Уильямом как будущим королем и Гарри, который стоит ниже по статусу, будет расти определенная конкуренция. Это уже камень преткновения в отношениях", – заверяют эксперты.
Помимо глобальных, есть еще и мелкие причины для конфликтов. Недавно принц Гарри заявил о том, что они с женой не планируют заводить больше двух детей, поскольку не хотят перенаселять планету. Примечательно, что у Уильяма и Кейт уже трое наследников. Остается только гадать, был ли это камень в огород герцога и герцогини Кембриджских.
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