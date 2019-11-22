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Меган Маркл и принц Гарри стали изгоями

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
В королевской семье Британии продолжают кипеть страсти. Репутация принца Гарри и его супруги Меган Маркл продолжает стремительно падать в глазах их родственников.
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Стало известно, что монаршие особы все больше отдаляются от герцога и герцогини Сассекских. Ситуация подходит к критической отметке, усугубляясь с каждым днем. "Никто в королевской семье не переписывается и не общается с принцем Гарри и Меган Маркл", – поведал инсайдер. 

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Сразу несколько источников отметили, что все намного хуже, чем кажется. Разлад Кейт и Уильяма с Меган и Гарри крайне серьезный.

"Между Уильямом как будущим королем и Гарри, который стоит ниже по статусу, будет расти определенная конкуренция. Это уже камень преткновения в отношениях", – заверяют эксперты. 

Помимо глобальных, есть еще и мелкие причины для конфликтов. Недавно принц Гарри заявил о том, что они с женой не планируют заводить больше двух детей, поскольку не хотят перенаселять планету. Примечательно, что у Уильяма и Кейт уже трое наследников. Остается только гадать, был ли это камень в огород герцога и герцогини Кембриджских.

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Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily)

22 ноября 2019, 13:17
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Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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