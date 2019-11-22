Дешевка Меган Маркл попала впросак

Для выхода в свет супруга принца Гарри выбрала необычные аксессуары. Это были две изящные подвески недорогого канадского бренда Suetables.
Первый представлял собой персонализированный кулон Shirley Zodiac. Его стоимость составила 60 фунтов. В переводе на рубли это всего пять тысяч. Другое украшение – ожерелье из золота низкой пробы Vanessa Coin Zodiac. Он обошелся герцогине Сассекской в 122 фунта – десять тысяч рублей.
При этом оба аксессуара очень значимы для Меган. На них красуются изображения знаков зодиака ее супруга принца Гарри и сына Арчи – Девы и Тельца.
Маркл часто попадается на экономии. Она не брезгует дешевыми безделушками и нарядами, несмотря на свой статус.
Напомним, недавно стало известно, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон снова пробежала черная кошка. И без того натянутые отношения стали еще хуже. Как писали "Дни.ру", причина разногласий кроется в разладе между их супругами.
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