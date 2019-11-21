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Новый виток скандала между Маркл и Миддлтон

Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Между герцогинями возобновляется вражда. Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон недолюбливают друг друга из-за напряженных отношений мужей.
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Супруги принцев Гарри и Уильяма и раньше были предметом многочисленных слухов о разладе, но теперь друг Меган Маркл заявил: нет никаких сомнений в том, что между ними "холод". По его словам, каждый из братьев жил с женой сам по себе, выполнял свои обязанности и делал то, что нужно, от имени семьи. Между собой Гарри и Уильям, а также их супруги почти не общались.

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"Людям трудно принято это, потому что все хотят, чтобы они были вместе", – цитирует друга семьи герцога Сассекского Express.co.uk. Он отметил, что Уильям и Кейт Миддлтон сосредоточены на подготовке к будущим ролям в качестве монарха и первой леди: "Между ним и Гарри будет определенная конкуренция. Это уже ставит камень в их отношения".

Королевский историк Роберт Лейси не считает удивительным то, что братья и их жены идут разными путями. "После смерти их матери, принцессы Дианы, в 1997 году, два брата объединились из-за трагедии. Но неизбежно, что они развивались как разные личности, прежней дружбы между ними не будет", – уверен эксперт.

Многочисленные источники сообщают, что между братьями возникла глубокая напряженность, когда Гарри сказал, что хочет жениться на Меган Маркл всего через год после того, как они начали встречаться. Предположительно, Уильям предостерег брата и сказал ему, что отношения развиваются слишком быстро.

Такая реакция обидела и рассердила принца Гарри. Они вместе с Меган Маркл рассказали в документальном фильме "Гарри и Меган: путешествие по Африке", что негативное внимание прессы, которое они получили, вредит их семье. Кроме того, картина показала, что герцог Сассекский и его старший брат "находятся на разных путях".

Инсайдер отметил, что принц Гарри и Меган Маркл должны понять, как дальше мирно взаимодействовать с остальными членами королевской семьи. "Это просто реальность ситуации", - заключил он.

Автор: 21 ноября 2019, 13:30
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