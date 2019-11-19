Маркл втянули в скандал с наркотиками

Фотографии молодого человека всплыли в Сети. На опубликованных кадрах Томас Дули-Маркл позирует на переднем сиденье автомобиля абсолютно голым. Ситуацию усугубляет тот факт, что парень находится в состоянии наркотического опьянения. Это заметно по раскрасневшемуся лицу и широким зрачкам.
Ранее стало известно, что племянник Маркл разошелся с супругом. Они были женаты десять лет, но из-за проблем с наркотическими веществами Мартин Сепета был вынужден оставить возлюбленного.
После развода он отметил, что все зашло слишком далеко, и Томас может погибнуть от передозировки. По его словам, экс-возлюбленному стоит обратиться за помощью к медикам, иначе последствия могут быть печальными, сообщает Daily Mail.
Герцогиня Сассекская пока не отреагировала на это известие. Ранее девушка заявила, что нечасто общается с родными. Не исключено, что злопыхатели воспользуются возможностью вновь гнобить Маркл. Ее рейтинг падает в глазах поклонников королевской семьи, и нет никакой гарантии, что новый скандал не опустит планку Меган еще ниже.
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