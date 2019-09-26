Наталья Ветлицкая пленила стройностью и красотой

Артистка оставила нашу страну более десяти лет назад. Певица переехала в Испанию. На морском побережье курортного города Дения Наталья Ветлицкая живет вместе с дочерью Ульяной и собаками. У вокалистки роскошный особняк.
А на днях звезда опубликовала в соцсетях свежий снимок. Она гуляет с питомцами по пляжу. Наталья Ветлицкая облачена в свободную толстовку с модным принтом и узкие синие джинсы. Волосы знаменитости собраны в аккуратный хвост, а на лице практически нет макияжа.
Фанаты остались довольны внешним видом певицы. Отмечалось, что звезда молодо выглядит. Также поклонники обратили внимание на стройную фигурку Ветлицкой. Кстати, фото можно посмотреть здесь.
Напомним, на днях стало известно, что Наталья Ветлицкая намеревается приехать в Россию с концертами. Якобы звезда уже заключила контракт с продюсерским центром.
Отметим, что в Испании Наталья Ветлицкая пробовала себя в качестве реставратора мебели, дизайнера и агента по недвижимости. Также вокалистка посвящала время воспитанию дочери.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Самая некрасивая женщина в мире
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Девчонки, помогите придумать!
Ксения Собчак наш будущий президент?