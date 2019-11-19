Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую

Сенсационное известие о том, что роман Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской подошел к концу, прозвучало в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Новый выпуск, где подробно обсудят, почему распалась одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса, покажет 19 ноября Первый канал. Впрочем, кое-что уже известно. "Вокруг ТВ" утверждает, что инициатором расставания стал Шаляпин.
Возможно, поводом для такого решения стало известие о том, что у певца родился сын. Во всяком случае, так утверждает Татьяна Гудзева, с которой артист закрутил роман два года назад. Отношения развивались так стремительно, что менее чем через год пара объявила о помолвке. Они демонстрировали в соцсетях идиллию и даже познакомили родителей. Однако потом Прохор узнал, что любимой не 27 лет, а 40, и у нее есть 14-летняя дочь. В итоге Шаляпин и Гудзева расстались.
Татьяна объявилась несколько месяцев назад. Она заявила, что родила от Прохора сына, которого назвала Федором. Якобы артист изменял Виталине Цымбалюк-Романовской. Певец не поверил в отцовство и решил сделать ДНК-тест. В рамках шоу было проведено генетическое исследование. Оказалось, что Федор является сыном артиста. Однако верить этим результатам Прохор Шаляпин отказался.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!
Предложили сняться в порно