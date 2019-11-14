Джоли собралась знатно отомстить Питту за своих детей

Несмотря на то, что после развода одной из самых красивых пар Голливуда, Бреда Питта и Анджелины Джоли, прошло несколько месяцев, актриса по-прежнему таит обиду на экс-супруга. По всей видимости, пара так и не выяснила отношения друг с другом.
Как отмечает источник из окружения голливудских знаменитостей, Джоли до сих пор сильно переживает из-за развода и пока не оправилась от тяжелого разрыва, сопровождавшегося многочисленными скандалами. Кроме того, актриса серьезно злится на Питта за боль, которую довелось испытать их общим детям. Стоит отметить, что бывшие супруги воспитывали вместе шестерых отпрысков.
"Она хотела бы привлечь его к ответственности за разбитые сердца и искалеченные судьбы детей", – передает слова инсайдера издание Teleprogramma.pro. Кроме того, голливудская красотка не простила Питту странные требования к месту жительства их общих ненаглядных чад. Анджелина признавалась, что хотела бы объездить с детьми весь мир, а Бред требует, чтобы они жили в Америке и могли постоянно с ним видеться.
"До развода вся семья вела очень кочевое существование, и это было из-за беспокойства Энджи. Брэд хотел, чтобы у детей была стабильность, в то время как Энджи всегда говорила, что дарит детям идиллическое детство, знакомя их с разными странами, языками и опытом", – добавил инсайдер.
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