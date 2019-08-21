Екатерина Гусева скорбит из-за страшной потери

Екатерина Гусева опубликовала черно-белый архивный снимок, на котором Александра Назарова стоит на улице. У знаменитости развеваются волосы.
"Бабушка, царствия тебе небесного", – цитирует Гусеву Teleprogramma.pro. Примечательно, что в аккаунте актрисы эти слова исчезли. Судя по всему, она их удалила, оставив только хэштеги #АлександраНазарова и #НароднаяАртисткаРоссии.
Пользователи соцсети присоединились к соболезнованиям. Они сошлись во мнении, что из жизни ушла поистине прекрасная артистка. "Боже, какая актриса талантливая была", "Жаль, потеря огромная, вечная память", "Очень жалко. Еще одна из плеяды великих и неповторимых ушла навсегда. Вечная память", – высказались подписчики Гусевой.
Александра Назарова снималась с Екатериной Гусевой в известном сериале "Бригада". Актриса сыграла бабушку Ольги, жены Саши Белого. Роль Ольги исполнила Гусева.
Кроме того Александра Назарова прославилась ролью бабы Нади в сериале "Моя прекрасная няня". Изначально актрису планировали задействовать всего в одной серии, но она очень гармонично вписалась в проект, и режиссеры решили ее оставить.
Александра Назарова сильно болела. В последнюю неделю жизни знаменитость не могла говорить. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Напомним, актриса ушла из жизни 20 августа в возрасте 79 лет.
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