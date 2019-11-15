"К такой женщине сильный мужчина не притянется": Лолите вынесли суровый приговор

Лолита Милявская легко пережила расставание с супругом. Вокруг певицы уже собираются мужчины, которые хотят связать с ней свою жизнь. Однако мечта артистки найти сильного избранника вряд ли исполнится: ее окружают альфонсы и мошенники.



"Лолита живет, ломая стереотипы. В этом состоянии ей более чем комфортно, меняться она не собирается. После последнего развода не стоит думать, что артистка останется без мужчины. Вокруг нее сейчас будет хоровод женихов. Все они захотят не только ухаживать, но и завести серьезные отношения с последующим предложением руки и сердца. Но в ближайшие полгода свои границы ей лучше охранять. Дело в том, что многие из мужчин будут не просто альфонсами, а мошенниками со стажем", – предупреждает Милявскую ясновидящая Марианна Абравитова.

Мужчин с чистыми намерениями найти будет сложно, говорит гадалка. Однако не все так мрачно. "Лолита встретит мужчину своей мечты. Она не та женщина, которая долго льет слезы. Переживания обычно занимают у нее пять минут, все остальное – шоу. Останавливаться из-за очередного развода певица не собирается", – характеризует Милявскую таролог.

По ее словам, личная жизнь Лолиты наладится в течение года и закончится браком. "Но хочу отметить, что ей как сильной женщине не найти сильного мужчину. Таким нужны слабые женщины – закон природы. А она харизматичная, целеустремленная и властная. Вперед и с песней, часто напролом. Милявская настоящий боец. К такой женщине сильный мужчина не притянется", – поясняет ясновидящая.

В ближайший год певицу ждет карьерный взлет. Перемены в личной жизни помогут родиться новым хитам. "Однако хочется предупредить Лолиту о том, что надо более внимательно относиться к себе в плане употребления алкоголя. Такого рода веселье Лолите не чуждо, и она это знает. Но карты говорят, что с выпивкой нужно быть крайне осторожной и не переступать черту", – посоветовала Абравитова.