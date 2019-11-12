"Это бесплатно": Бородина удивила признанием о пластических операциях

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина любит общаться со своими подписчиками в социальных сетях и отвечать на их вопросы. Недавно она пояснила, почему многие участницы скандальной передачи меняют форму носа и увеличивают грудь.

По словам Ксюши, пластику на проекте делают бесплатно. Именно это является одной из главных причин внешних изменений девушек. Это заявление сильно удивило подписчиков. Совсем недавно телеведущая обещала выгонять из шоу девушек с искусственной внешностью, пишет "Комсомольская правда".