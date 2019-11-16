"И похуже люди бывали": Пригожин неожиданно вступился за рвущуюся на "Евровидение" Бузову

Супруг певицы Валерии заявил, что никто не может запретить поющей телеведущей принять участие в международном конкурсе. "Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали", – отметил он.
Иосиф Пригожин считает, что все споры о вокальных способностях участников "Евровидения" бессмысленны, так как главным на конкурсе является песня. "Мы постоянно обсасываем "Евровидение", как конфету, от которой уже одна палочка осталась", – подчеркнул продюсер.
В то же время эксперт выразил надежду, что Ольга Бузова научится хорошо петь за время подготовки к "Евровидению". "Чувство ритма у нее есть. Если бы можно было петь под фонограмму или кто-то ей будет в уши напевать, чтобы она ноту выловила, то было бы неплохо", – цитирует Иосифа Пригожина НСН.
Напомним, в четверг, 14 ноября, состоялся сольный концерт ведущей шоу "Дом-2" в зале "Известия Hall". Во время выступления Ольга Бузова сделала неожиданное заявление. Артистка сообщила поклонникам, что намерена участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение."
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