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"И похуже люди бывали": Пригожин неожиданно вступился за рвущуюся на "Евровидение" Бузову

Ольга Бузова и Иосиф Пригожин. Фото: Дни.ру
Иосиф Пригожин прокомментировал известие о том, что ведущая реалити-шоу "Дом-2" может представить Россию на "Евровидении". По мнению продюсера, на конкурсе выступали артисты хуже Ольги Бузовой.
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Супруг певицы Валерии заявил, что никто не может запретить поющей телеведущей принять участие в международном конкурсе. "Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали", – отметил он.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Иосиф Пригожин считает, что все споры о вокальных способностях участников "Евровидения" бессмысленны, так как главным на конкурсе является песня. "Мы постоянно обсасываем "Евровидение", как конфету, от которой уже одна палочка осталась", – подчеркнул продюсер.

В то же время эксперт выразил надежду, что Ольга Бузова научится хорошо петь за время подготовки к "Евровидению". "Чувство ритма у нее есть. Если бы можно было петь под фонограмму или кто-то ей будет в уши напевать, чтобы она ноту выловила, то было бы неплохо", – цитирует Иосифа Пригожина НСН.

Напомним, в четверг, 14 ноября, состоялся сольный концерт ведущей шоу "Дом-2" в зале "Известия Hall". Во время выступления Ольга Бузова сделала неожиданное заявление. Артистка сообщила поклонникам, что намерена участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение."

Автор: 16 ноября 2019, 10:55

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