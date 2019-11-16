"Не нарадуюсь": дочь Заворотнюк объявилась после долгого молчания

Накануне в личном микроблоге в "Инстаграме" Анна Заворотнюк рассказала, что сходила в салон красоты. Девушка опубликовала фотографию нового маникюра. "Просто не нарадуюсь", – коротко подписала кадр наследница актрисы.
Пользователи предположили, что слухи об улучшении самочувствия звезды сериала "Моя прекрасная няня" правдивы, раз у ее дочери есть время на косметические процедуры. В комментариях поклонники пожелали Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления.
Напомним, последний пост на странице Анны был размещен почти два месяца назад. В публикации, сделанной 24 сентября, девушка опровергла информацию о том, что телевизионщики предложили ей огромную сумму за участие в выпуске программы Андрея Малахова, посвященном актрисе.
"Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Еще раз прошу журналистов относиться к фактам относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями", – написала возмущенная Анна Заворотнюк.
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