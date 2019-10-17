Старый друг или таинственный незнакомец: как Лобода выпутается из любовного треугольника

Светлане надоело все. Ну просто все, что есть на свете. Она устала от успеха и совершенно не хочет находиться на верхушке славы. Лобода верит в свой талант, но после определенных побед начинает ставить новые цели. Эта женщина никогда не остановится.

Сейчас она вынашивает новый проект, но четкого плана действий у нее пока нет. Она явно решила рискнуть и заняться тем, в чем особо не разбирается. В 2020 году она реально удивит всех так, что ее успехи затмят даже шокирующую свадьбу Собчак и Богомолова.

Светлана Лобода – это солдат Джейн. Она не просто идет к цели, а всеми правдами и неправдами доказывает себе и окружающим, каким невероятным потенциалом обладает. Чтобы добиваться таких высот, нужно иметь мужской характер. На сегодняшний день она "ядерная боеголовка" российского шоу-бизнеса. Но ее цель – весь мир. И 2020 год приблизит ее к мечте.

Что же касается личной жизни, о которой всем интересно узнать, но Лобода упорно молчит: на любовную сцену выйдут два персонажа. Один из них – человек, как говорится, из прошлой жизни. Роман вспыхнет "на старых дрожжах". Человек появится в жизни Светланы, и она посмотрит на него совершенно по-другому. Второй таинственный незнакомец – самодостаточный и состоятельный, роман будет на виду. Вот только есть одно "но": это будет любовный треугольник, яркая и захватывающая детективная история. Оба мужчины будут бороться за Светлану Лободу. Замуж она не пойдет ни за одного, ни за другого. Певица выберет работу.

Интересно еще вот что: у Светланы явно есть мысли усыновить или удочерить ребенка. И, скорее всего, эту мечту она осуществит в перспективе. Этим поступком она не просто удивит, а окончательно всех покорит.