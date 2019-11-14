"Позор": звезду "Дома-2" раскритиковали за "голое" фото с сыном

Нелли Ермолаева устроила необычную фотосессию со своим полуторагодовалым наследником Мироном. Бывшая участница шоу "Дом-2" вызвала гнев своих подписчиков, опубликовав смелый снимок в "Инстаграме".

В кадре телеведущая позирует абсолютно голой, прижимая к себе обнаженного малыша. При этом звезда телестройки дополнила свой пост трогательным стихотворением от лица сынишки.

"Я всего лишь мальчишечка маленький// Но скажу вам друзья одно// Я люблю, когда мамочка рядышком// Я люблю ее рук тепло…//. Однако большинство фолловеров не оценили посыла Нелли Ермолаевой. Пользователи соцсети заклеймили молодую маму позором, посчитав снимок аморальным.

Подписчики распяли звезду шоу "Дом-2" за то, что она решила полностью оголиться для фотографии с уже взрослым, по их мнению, сыном. "Позор. Как можно голой с ребенком фотографироваться... ума нет", "Что-то не очень, еще с таким большим мальчиком", "К чему такая фотография? Маме стыдно должно быть", "Позор. Как можно жить без мозгов? Ужас", "Уж не знает, как привлечь к себе внимание", "Дурдом. А потом маньяки вырастают", – прокомментировали пост Нелли Ермолаевой фолловеры.

Экс-участница шоу "Дом-2" решила не реагировать на критику в свой адрес. Судя по всему, она была готова к тому, что не все поклонники оценят ее смелую фотосессию с Мироном.

Отметим, что Нелли Ермолаева после рождения сына довольно быстро привела фигуру в прекрасную форму. Сейчас звезда шоу "Дом-2" не стесняется своих форм и с удовольствием позирует для фото обнаженной.