"Пырнула ножом мальчика": Рудковская страшно кричит после нападения на ребенка

"Сколько же ходит ненормальных людей по белому свету, – вздыхает Яна. – Некоторые их них даже преподают в университетах (это об убийстве и расчленении преподавателем студентки в Петербурге. – Прим. ред.), и наверняка таких ненормальных много среди нас, а мы этого просто не знаем".
"Я считаю, что должны сделать в полиции специальное подразделение, которое будет заниматься безобразиями, которые творятся в соцсетях, а именно угрозами, клеветой и провокациями, – продолжает продюсер. – Огромное количество обращений от граждан и известных медийных людей сейчас с этими вопросами! Все эти мерзкие и не совсем, видимо, здоровые и адекватные людишки, пишущие угрозы, даже на странице маленьких детей, должны быть жестко наказаны, а если они психически не здоровы, они должны быть помещены в психиатрические больницы и лечиться!"
"Помните видео, где женщина на улице пырнула ножом мальчика, когда семья спокойно гуляла с двумя детьми по аллее, и убежала?! – возмущается Яна на своей странице в "Инстаграме". – Ведь эта семья даже не знала эту женщину! Почему любая мразь может написать угрозы жизни ребенку и безнаказанно гулять по улицам? Я буду остро поднимать этот вопрос!"
Яна Рудковская – человек влиятельный. Дай бог, ей удастся помочь с решением этой проблемы.
Популярные темы форума
Задай вопрос Наталии Власовой
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Самая интересная!
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!
Сплю с сыном подруги
У вас сбывались предсказания гадалок?
Вы любите анальный секс?