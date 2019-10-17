Валентина Рубцова испугала россиян

На снимке артистка предстала без макияжа и укладки. При этом вид у нее оказался очень болезненный.
"Сегодня День Рождения Оскара Уайльда, моего любимого писателя, выдающегося драматурга и поэта! ❤️
✨Каждая женщина бунтарь по натуре, причем бунтует она исключительно против себя самой.
✨Тот, кто оглядывается на свое прошлое, не заслуживает будущего.
✨Искренность в небольших дозах опасна, а в больших – смертоносна", – процитировала Валентина любимого автора.
За пару часов до этого она выложила в "Сторис" фотографию градусника. Оказалось, что звезда мучается от высокой температуры. Столбик термометра показал почти 38 градусов.
Заботливые поклонники сильно забеспокоились о состоянии здоровья знаменитости. Они стали желать Рубцовой скорейшего выздоровления. Многие отметили, что несмотря на болезнь, актриса прекрасно выглядит.
"Естественна и обворожительна!" – отметила фанатка.
Нашлись и те, кто поспешил написать очередную гадость. "Какая вы страшноватенькая без макияжа! Без обид!", "Вид больной!" – не унимались злопыхатели.
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