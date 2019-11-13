Ольга Бузова "облизала" престарелого Юрия Стоянова с ног до головы

Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" новый пост. Она предстала перед фолловерами в компании 62-летнего актера Юрия Стоянова.

На одном из снимков исполнительница нежно взяла артиста под руку, а тот ласково накрыл ее ладонь своей. Второе фото получилось более живым: коллеги задорно улыбаются, глядя друг другу в глаза.

"Только что закончились съемки шоу Юрия Николаевича Стоянова. Для меня стало огромной честью сниматься с такой легендой в одном проекте. Еще в детстве я, как все, смотрела с ним и Ильей Олейниковым программу "Городок". Спасибо жизни за такую возможность", – написала Ольга Бузова.

Поклонникам этот необычный союз пришелся по душе. "Ждем бомбу", "Комбо😍", "Обожаю!", "Какие вы красивые!" – восхитились фанаты.

"Бузова везде подлижет", – влил ложку дегтя злопыхатель.

Несмотря на предвзятое мнение хейтеров, большинство подписчиков искренне любят певицу. "Вы умничка, только вверх и вперед!", "Олечка, ты ангел с неба😇", "Ты просто 🔥❤️😍😘", "Хорошенькая", "Спасибо тебе за то, что ты есть. Ты пример для меня и моих друзей!", "Большая молодец😍", – осыпали Бузову комплиментами обожатели.