"Хапуги": родных Фриске смешали с грязью после откровений у Кудрявцевой

Отец Жанны Фриске сообщил, что многомиллионный долг перед благотворительной организацией "Русфонд" погашен. Однако пользователи Сети почему-то не поверили Владимиру Борисовичу.

Когда родные официально сообщили, что Жанна Фриске больна раком головного мозга, многочисленные поклонники начали сбор средств в поддержку певицы. Благотворительная организация "Русфонд" перевела на счет артистки внушительную сумму, лишь малая часть которой была потрачена на лечение. Еще некоторую часть сама певица передала на лечение больных раком детей.

Однако борьбу с коварным недугом Жанна проиграла. "Русфонд" потребовал у родителей Фриске и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева отчета о том, куда ушли деньги. Те смогли представить чеки лишь на некоторую долю суммы. Куда ушли 21,6 миллиона рублей, они объяснить не смогли. Тогда благотворительная организация подала в суд.

Недавно стало известно, что долг перед "Русфондом" погашен. На шоу "Звезды сошлись" отец Жанны Фриске сообщил, что необходимую сумму дал человек из шоу-бизнеса. Имени его Владимир Борисович не стал раскрывать. В комментариях к материалу "Дни.ру", посвященного заявлению отца артистки, читатели по какой-то причине не поверили ему.

"Ага, помогли, чешет тоже. Понял, что отдавать все равно придется, вот сочинил очередную байку. Уж больно расставаться с деньгами не хотелось (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", "Имя благотворителя в студию!", "Очень неприятные люди. Хапуги", "Какой бесстыжий этот папаня и вся эта семейка Фри. Столько вранья, грязи и все не заткнуться", "Мерзкий бандюга! Обокрал фонд, вынудил людей заплатить долг, прыгал с канала на канал в первый же день после смерти Жанны, зарабатывая бабки!" – смешали с грязью отца Жанны Фриске читатели.