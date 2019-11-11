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"Хапуги": родных Фриске смешали с грязью после откровений у Кудрявцевой

Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com
Отец Жанны Фриске сообщил, что многомиллионный долг перед благотворительной организацией "Русфонд" погашен. Однако пользователи Сети почему-то не поверили Владимиру Борисовичу.
прочитано 411 раз

Когда родные официально сообщили, что Жанна Фриске больна раком головного мозга, многочисленные поклонники начали сбор средств в поддержку певицы. Благотворительная организация "Русфонд" перевела на счет артистки внушительную сумму, лишь малая часть которой была потрачена на лечение. Еще некоторую часть сама певица передала на лечение больных раком детей.

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Однако борьбу с коварным недугом Жанна проиграла. "Русфонд" потребовал у родителей Фриске и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева отчета о том, куда ушли деньги. Те смогли представить чеки лишь на некоторую долю суммы. Куда ушли 21,6 миллиона рублей, они объяснить не смогли. Тогда благотворительная организация подала в суд.

Недавно стало известно, что долг перед "Русфондом" погашен. На шоу "Звезды сошлись" отец Жанны Фриске сообщил, что необходимую сумму дал человек из шоу-бизнеса. Имени его Владимир Борисович не стал раскрывать. В комментариях к материалу "Дни.ру", посвященного заявлению отца артистки, читатели по какой-то причине не поверили ему.

"Ага, помогли, чешет тоже. Понял, что отдавать все равно придется, вот сочинил очередную байку. Уж больно расставаться с деньгами не хотелось (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", "Имя благотворителя в студию!", "Очень неприятные люди. Хапуги", "Какой бесстыжий этот папаня и вся эта семейка Фри. Столько вранья, грязи и все не заткнуться", "Мерзкий бандюга! Обокрал фонд, вынудил людей заплатить долг, прыгал с канала на канал в первый же день после смерти Жанны, зарабатывая бабки!" – смешали с грязью отца Жанны Фриске читатели.

Автор: 11 ноября 2019, 21:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Долг перед фондом был определен судом. Он сейчас погашен. Исполнительное производство окончено. А этот бой френд Жанны весьма преуспел, захапав по возможности всё, что заработала Жанна своей певческой деятельностью. Шустрый оказался понаехавший.
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