Один озолотил, другой обобрал: Волочкова о главных мужчинах своей жизни

Волочкова и Керимов встречались в начале 2000-х. По словам балерины, этот роман был очень ярким.
"Это были три с половиной года самого счастливого времени в моей жизни. Потому что я этого человека любила, а он любил меня", – вспоминает балерина.
Волочкова рассказала, что через несколько лет после расставания встречалась с Керимовым. "После аварии, в которую он попал и горел в огне, лежал в коме 30 дней, была пересадка кожи – 70%. Он мне позвонил тогда, мы встретились. Он сказал: "Настя, я счастлив был, что в этой машине не было тебя". И он высказал другую версию: "Если бы в этой машине была ты, то этой аварии бы не произошло", – сказала Анастасия Волочкова в интервью "Дни.ру".
Балерина подчеркнула, что она оказалась единственным человеком, который вступился за Сулеймана Керимова, когда того задержали в Ницце по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Балерина публично просила помочь экс-возлюбленному.
"Сулейман сделал для меня очень много хорошего, очень много. А я у этого человека не попросила ни копейки денег", – заметила танцовщица. Балерина не скрывает, бизнесмен подарил ей роскошную квартиру и дорогой автомобиль.
Если о бывшем возлюбленном Сулеймане Керимове Анастасия Волочкова хочет вспоминать только хорошее, то об отце своей единственной дочери Ариадны, предпринимателе Игоре Вдовине, не может говорить без возмущения. Экс-избранник задолжал ей три миллиона долларов, которые брал на развитие собственного предприятия.
"Сулейман самодостаточный человек. Это действительно уникальная личность. Этот (Игорь Вдовин – прим. ред.) пришел ко мне гол как сокол, в мою жизнь. И он просил меня рассказывать, какой он олигарх. Он со мной лез на все страницы журналов и газет", – отмечает знаменитость.
Анастасия Волочкова подчеркнула, что Игорь Вдовин буквально с первого дня знакомства жил за ее счет. Все, что сейчас есть у бизнесмена, заработано балериной.
"То, что я буду бороться за возврат своих денег – это факт. Буду бороться очень серьезно. У меня работают очень серьезные юристы. Рыльце у этого человека в пушку серьезно, финансово. Не только передо мной", – сказала Анастасия Волочкова.
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