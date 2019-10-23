"Откуда такие мозги?": дочь Галкина отчитала Пугачеву

Юная красавица расхаживает по комнате и причитает, что Алла Борисовна отказывается купаться в море. При этом Примадонна хвалит своих родных за активный отдых, однако сама явно предпочитает более закрытые пространства, нежели людные пляжи. Впрочем, шестилетняя Лиза явно не разделяет такого отношения к морскому побережью. Девочка упорно доказывает, что Пугачевой непременно надо хоть разок окунуться.
"Мама, ты сама себе делаешь плохо", – по-детски мило, но серьезно ворчит светловолосый ангелочек, заглядывая в объектив камеры синими огромными глазами. Разумеется, Алла Борисовна поинтересовалась, что же плохого в том, чтобы не купаться, на что получила целую лекцию о пользе соленой воды.
Оказывается, Лиза прекрасно осведомлена о свойствах морской волны. Она рассказала маме, что той обязательно нужно сплавать на глубину, чтобы исцелиться. Чем болеет Примадонна и более ли дочь Галкина, правда, не уточнила. Но зато юная прелестница отметила, что если искупаться и хорошенько после этого выспаться, то при пробуждении человек будет чувствовать себя заметно лучше.
В свою очередь поклонники Галкиной поспешили выразить свое умиление от рассуждений девочки. Многие отметили, что малышка очень заботлива: " Господи, ну откуда такие мозги?💋" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены прим.ред.), " Аллочка понимает ,что это чудо ,а не дите", "Какая заботливая малышка! заботится о маме....умничка", "Солнышко, такая рассудительная, заботливая. Лапочка😍"
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