Пленительная Светлана Лобода зажгла на пляже

На записи исполнительница продемонстрировала танцевальные навыки. Она зажгла в черном мини-бикини, кепке в тон и солнечных очках прямо на диване на пляже под ритмы песни "Deep In The Bottom" от Моник Бингем.
Сейчас звезда отдыхает в солнечном Дубае. Туда она прилетела вместе со своими дочерьми, Тильдой и Евангелиной, сразу после концертного тура.
"Потанцуем сегодня?💃🤭" – игриво поинтересовалась у фанатов артистка.
Поклонники не могли сдержать эмоций. Они были в восторге и от самой певицы, и от ее фигуры, и от видео. "Шали, красотка🔥", "Кукла💖", "Классная фигура😍🔥", "Какая неземная😍", "Суперзвезда👍Света ты🚀", "Бесподобна💐👍Так держать👌", "Худышка😱, "Кайфовая💟💟", – писали восторженные фолловеры.
"Пусть от зависти с ума сходят!" – поддержала Лободу подписчица.
Некоторые, в свою очередь, попытались обидеть Светлану нелестными высказываниями. "Сойдет для сельской местности", "Это разве танец?", "Не очень!" – критиковали исполнительницу неугомонные злопыхатели.
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