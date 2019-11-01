Будет всю жизнь сидеть на шее: Орбакайте отругала балующую внука Пугачеву

28-летний Никита Пресняков выбрал творческую профессию. Ранее отпрыск знаменитости занимался съемкой и монтажом, а потом создал собственный продакшн, который приносит доход. Параллельно молодой мужчина является солистом музыкального коллектива MULTIVERSE.
Интересно, что именно Алла Пугачева помогла Никите определиться с профессией. Много лет назад артистка исполнила заветную мечту внука – подарила видеокамеру. Примадонна признавалась, что мать мальчика не раз ругала ее за дорогие презенты. Кристина Орбакайте опасалась, что ее первенец станет ярким представителем "золотой молодежи" и будет всю жизнь сидеть на шее у родителей и бабушек с дедушками.
"Летом мы собирались с друзьями, снимали фильмы… Я получил образование, и по сей день это моя основная профессия – съемка клипов, монтаж", – делился воспоминаниями Никита. Слова внука Аллы Борисовны вошли в сюжет документального фильма "Династия" на телеканале МУЗ-ТВ.
Никита Пресняков родился, как говорят, под счастливой звездой. С одной стороны он может рассчитывать на обожающую его бабулю Аллу Пугачеву, с другой – его всегда готовы поддержать родители отца - участники музыкального коллектива "Самоцветы" Владимир и Елена Пресняковы. Папа и мама Никиты – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший – люди тоже давно состоявшиеся и явно небедные.
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