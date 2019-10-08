"Наша очаровашка!": Пугачева трогательно поздравила дочь Николаева

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова на личной странице в "Инстаргам" опубликовала свежее фото дочери. Также она написала несколько теплых слов о наследнице.
"С Днем рождения, доченька! Четыре года счастья, четыре года радости и любви!!! Будь здорова и счастлива, наша маленькая единорожка-пони-певица-танцордиско-актриса-учительница-врач!! Мы любим тебя!" - отметила Юлия Проскурякова.
Одной из первых в комментариях к публикации отметилась Алла Пугачева. Примадонна отечественной сцены поздравила маленькую Веронику, передав той привет через ее маму. "Поздравляем нашу очаровашку!!" – написала Алла Пугачева.
Добавим, что отец девочки – Игорь Николаев, тоже поздравил наследницу через соцсети. "ЛЮБИМОЕ СОЛНЫШКО!!! 4!!! Вероника оставляет "автограф" на Зеркале Любви❤️ Счастья, Любви и Мира тебе, доченька!" – написал артист, прикрепив несколько фото кровиночки.
Ниже артист намекнул, что устроит для Вероники шумный праздник. "Скоро гуляем!!!!💥🎼🎶", – отметил Игорь Николаев.
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