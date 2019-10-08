Названа причина смерти Дмитрия Марьянова

Выяснилось, что причиной кончины артиста стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Правоохранители уверены, что если бы Дмитрия Марьянова вовремя направили в больницу, трагедии можно было бы избежать.
Материалы передали в прокуратуру, после чего дело отправят в суд, передает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СРК) по региону. Директора центра "Феникс" обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.
Свою вину женщина пока так и не признала. Свою вину женщина пока так и не признала. Однако следствие собрало достаточно доказательств не в ее пользу.
Напомним, Дмитрий Марьянов находился в "Фениксе" с 6 по 15 октября 2017 года. Актер не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на слова пациента, отказывалась доставить артиста в больницу и запретила вызывать скорую помощь, так как намеревалась продолжить его социальную адаптацию в стенах центра. Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет.
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