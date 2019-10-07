Антонов признался в ужасной болезни

Последние несколько месяцев музыканта сильно беспокоит колено. По словам артиста, он старается не думать о недуге, потому что это невыносимо.
"У меня очень болит колено. И у меня разрыв связок, мениск. Прямо туда в колено. Не могу передать. Отсечение", — заявил Юрий Антонов в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Также он сообщил, что обращался за помощью по поводу своей ноги к давнему другу – главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину.
Врач футбольной команды сделал ему укол. "Очень профессионально, но очень больно. Там еще один укол предстоит сделать", – поделился певец.
Юрий Антонов старается всячески отвлекаться от страшной болезни ноги. В этом ему помогает творчество и домашние хлопоты. "Эти шаманские действия помогают, потому что недели полторы назад болело намного сильнее", – сказал исполнитель.
Примечательно, что, несмотря на недуг, Юрий Антонов недавно появился на дне рождения своей подруги – певицы Кати Лель, которой исполнилось 45 лет. "Мне нужно сейчас лежать в койке, но из уважения к Кате я приехал", – отметил артист.
Также он признался, что буквально за несколько часов до эфира вновь был в больнице. Там Юрию Антонову сделали укол сильнодействующего обезболивающего. Однако лекарство не помогло.
Популярные темы форума
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Дети это кошмар
Телец подлец
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
Как увести женатого?
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Самый отстойный мужик
Самый классный мужик
Ребенок от первого брака